Palandöken Kayak Merkezi'nde Yoğun Sömestir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Palandöken Kayak Merkezi'nde Yoğun Sömestir

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Yoğun Sömestir
17.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken, 2 metreyi aşan kar kalınlığı ve tam dolu otellerle sömestir tatilinde ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, sömestir tatilinde yoğunluk yaşıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve otellerdeki rezervasyonların yüzde yüzler seviyesine ulaştığı Palandöken ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kış turizmindeki cazibe merkezi olan Palandöken; kaliteli pistleri, doğa harikası muhteşem manzarası, modern dinlenme alanları, kafe ve restoranlarının yanı sıra buz duvarı, yamaç paraşütü, gece kayağı, fun park, hedikli kar yürüyüşü rotaları, snowdown hill, çadır ve karavan kamp alanları, bin 400 metre uzunluğunda snow park gibi birçok sosyal faaliyetlerle kayakseverlere hizmet veriyor.

Öğrenciler kızaklarıyla heyecan yaşıyor

Son yıllarda revaçta olan Palandöken Kayak Merkezi'nde her türlü kayak ve benzeri etkinlik yapmak isteyenlere uygun pistler ve faaliyetler bulunuyor. Dünyanın en profesyonel kayakçılarının yanında kızaklarla kaymak isteyenler de Palandöken'de fırsat bulabiliyor. Aynı zamanda "acemi pisti" olarak adlandırılan alanda kızakla düşe kalka kayanlar ise zaman zaman yürekleri ağza getiriyor. Öğrenciler de okulların tatile girmesiyle birlikte Palandöken'e akın ederken, düzenlenen kayak kursları ilgi görüyor.

Rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi

Bölgede dördü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunurken, kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcut. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 6 bin kişiyi kapsıyor. Bu imkanlar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 kolay pist, 12 orta pist, 9 profesyonel (zor) pist ve 5 doğal pist olarak sıralanıyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km'lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km'yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Etkinlikler, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken Kayak Merkezi'nde Yoğun Sömestir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:47:55. #7.11#
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde Yoğun Sömestir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.