Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Kredi İmkânı Var, Fakat Sicil Affı Engeli Var"

Palandöken: "Kredi İmkânı Var, Fakat Sicil Affı Engeli Var"

32 dakika önce

Esnafa sağlanan birçok kredi imkanının olduğunu fakat esnafın kara liste yüzünden buna ulaşamadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Etkin bir sicil affı getirilerek esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı" dedi.

Palandöken:
Esnafa sağlanan birçok kredi imkanının olduğunu fakat esnafın kara liste yüzünden buna ulaşamadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Etkin bir sicil affı getirilerek esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı" dedi.

Esnafa ve sanatkara sağlanan kredi imkanlarının ilaç gibi geldiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafa kullandırılan kredi ve miktarları oldukça fazla. Esnaf kredilerinin faiz oranları yüzde 47'den yüzde 4-5'lere kadar indirildi. Kredi limitleri artırıldı. 200 bin ile 500 bin lira arasında kredi kullanılabiliyor. Son 15 yıl içerisinde esnafımıza bugüne kadar 100 milyar lira kredi verildi ve bu yıl kullandırılacak olan kredi miktarı ise 22 milyar lira olarak belirlendi. Esnafın üzerindeki kredi faiz yükünün düşürülmesi ve kredi miktarlarının artırılması esnafımıza ilaç gibi geliyor. Bu krediler esnafımızın nefes almasını sağlıyor. Dükkanını yenilemesi, geliştirmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için daha da düşük faizli can suyu kredi niteliğinde kredi imkanları da sağlanmalı" diye konuştu.

'Kredi imkanları çok ama esnaf kara liste yüzünden ulaşamıyor'

Krediye ulaşmada öncelikli olarak çözülmesi gereken problemin başında gelen kara liste olduğunu hatırlatan Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımıza verilen kredi imkanları çok olumlu fakat öncelikli olarak çözülmesi gereken problem kara liste. Bu kredilere ulaşmak isteyen esnaf ve sanatkarımız kara listede olduğu için maalesef ulaşamıyor. Zamanında borcunu aksatmış, ödeyememiş olan esnafımızın kaderi bankaların inisiyatifinde. Sicil affı var fakat bu tam olarak uygulanmıyor. Etkin bir sicil affı getirilerek kara liste sorununun çözülmesi öncelikli olmalıdır. Çünkü bu sorun çözülmedikçe sağlanan kredi imkanları esnafa ulaşmıyor dolayısıyla amacına da ulaşmamış oluyor" şeklinde söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
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