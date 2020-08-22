Palandöken yenilenen yüzüyle yazın da macera sevenleri ağırlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, yeni hizmete sunulan "zipline", dev salıncak, insan sapanı ve çim kayağıyla yazın da adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yeniliklerle 12 ay aralıksız hizmet verilmesi hedefleniyor.

Dünya ve Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinden farklılıklar sunmaya çalışan Palandöken Dağı, doğa güzelliğinin izlendiği ve aynı anda farklı heyecanların yaşandığı kayak merkezi olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin 1890 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum, dünyanın önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen 3200 rakımlı zirvesiyle, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yenilenen yüzüyle macera severlere farklı aktivite imkanları sunuyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan Palandöken, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da macera tutkunlarına zirvede keyifli anlar yaşatıyor.

Kış turizminin "parlayan yıldızı" olan merkez, gondol, kızak, "snowboard", yamaç paraşütü, gece kayağı, lastik raftingi, buz tırmanışı gibi etkinliklerin yanı sıra yazın da dev salıncak, insan sapanı ve "zipline" hizmetiyle turistlere ayrı bir heyecan yaşama imkanı sunuyor.

Palandöken Dağı'nın farklı noktalarında kurulan eğlence yerleri, bir tarafta Palandöken diğer tarafta da Erzurum manzarasıyla misafirlerine farklı yerleri aynı anda görme imkanı sağlıyor. Palandöken'de bu yıl hizmete giren "zipline" de merkeze gelenlerin ilgisini çekiyor.

"Zipline"ye binmek isteyenler, paraşüt tipi kemere bağlandıktan sonra özel "zipline" makarası ve teknik ekipmanla 4 farklı noktadan hatta bağlanarak 70 metre yükseklikte, sabah ve akşam saatlerinde eşsiz Palandöken ve Erzurum manzarasını izleyebiliyor.

Güvenlik noktasında sıkı önlemlerin alındığı "zipline" hattında, vatandaşlar 450 metrelik gidiş hattında 20 kilometre hızla, 250 metrelik dönüş hattında ise 22,5 kilometre hızla eşsiz manzarayı görebiliyor.

Tatil için Palandökeni tercih eden yerli ve yabancı turistler, "zipline"nin yanı sıra yaklaşık 2 bin 650 metre rakımda 16 metre yüksekliğe çıkabilen dev salıncak, 18 metre yüksekliğe çıkabilen insan sapanı ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pistte çim kayağı yaparak adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Ejder Kayak Merkezleri AŞ Pist Sorumlusu İsmail Çolak, AA muhabirine, profesyonel olarak 11 yıldır dağcılık yaptığını belirterek, "Zipline geçen sene kurduğumuz bir tesisimiz ancak bu sene faaliyete soktuk." dedi.

"Zipline"ye binenler hem Ejder Tepesi hem de Erzurum manzarasını izliyor

Çolak, "zipline"nin özellikleriyle ilgili şunları ifade etti:

"İki farklı hattımız var ve bu Türkiye'de bir ilk. Bunlardan birisi dünyada bir kayak merkezinin ortasından geçen tek 'zipline' hattımız. Buraya gelen müşterilerin en çok karşılaştıkları keyif eşsiz bir Erzurum manzarası. Çünkü 2 bin 620 rakıma kurulmuş bir 'zipline' hattı. Çift hattımız var ve iki hattın da çok farklı manzarası var. 'Zipline'ye binenler üstteki hattan Ejder manzarasını, dönüş hattından ise Erzurum manzarasını izliyor. Bu muazzam bir şölen."

"Zipline"nin Palandöken Dağı'na çok büyük katkıları olacağını bildiren Çolak, özellikle kışın ilginin yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

Çolak, kışın pistlerin en yoğun kullanıldığı dönem olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kışın yaklaşık 20-30 bin giriş çıkış yapan müşterimiz var. Kış turizmi sezonunun açılışında burayla ilgili farklı planlarımız var. 'Zipline' ile ilgili de çok farklı projelerimiz var. 'Zipline' üzerinde hamak kurup uyumayı düşünüyoruz. İsteyen müşterilerimize böyle bir hizmette vereceğiz. Yazın 'zipline', dev salıncak, insan sapanı, çim kayağımız ve go kart'ımız var. Kışın da bunların haricinde buz tırmanışımız var. 'Zipline'yi de kışın açtığımızda, 12 ay aralıksız turistler Palandöken'de istedikleri her türlü ekstrem sporu yapabilecek."