"Palu ailesi" Kocaeli'de yeniden hakim karşısında - Son Dakika

"Palu ailesi" Kocaeli'de yeniden hakim karşısında

14.01.2021 18:17

????? Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve daha önce yargılaması tamamlanan 6 kişi, kararın usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulması nedeniyle tekrar hakim karşısına çıktı.

????? Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve daha önce yargılaması tamamlanan 6 kişi, kararın usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulması nedeniyle tekrar hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael SEBGİS aracılığıyla Emine Ustael, Ayşe ve Hava Palu ile suça sürüklenen çocuk F.P. katıldı.

Duruşmada, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/8 esas sayılı dosyasının görülen dosya ile birleştirilmesi konusunda sorulan görüşe yazı ekinde ve iddianamede herhangi bir belgenin bulunmadığının görüldüğü kaydedildi.

Sanık Tuncel Ustael'in savunmasını gönderdiği duruşmada, söz alan İsa Palu'nun avukatı Alper Bayrak, bozma aşamasından önce adresi tespit edilemeyen tanık Bekir Akın ile sanıkların ifadelerinde geçen tanıkların da adreslerini tespit ettiklerini bildirdi.

Bu tanıkların dinlenmelerini istediklerini talep eden Bayrak, "Mahkemenizce önceki aşamada maktulün yaşadığı bazı süreçler sonucunda öldüğüne karar verilmemiş bu yönde hüküm kurulmuştur ancak maktulün cesedi olmadığı için gerekli bilimsel incelemeler yapılamamıştır. Biz bilirkişilerden maktulün olası ölüm nedeni hakkında görüş sorulmasını talep ediyoruz ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Hava Palu'nun avukatı Ercan Arı da daha önce heyetin sanıkların mahkumiyetine karar verdiğine vurgu yaparak "Bu karara katılan başkan olarak sizi reddediyoruz." dedi.

Sanık Tuncer Ustael de önceki beyanlarını tekrar ederek "Ben kimseyi öldürmedim. Herkes benim üzerime geliyor." dedi.

Diğer sanıklar da yargılanmanın yeniden yapılmasını, tanıkların dinlenmesini ve tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tanıkların tekrar dinlenilmesi ve mahkeme başkanının reddi yönündeki talebin reddini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Tanıkların yeniden dinlenilmesi talebini reddeden mahkemeye heyeti, Mahkeme Başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin istemin duruşmadan sonra değerlendirilerek ilgili merciye gönderilmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Ayşe Palu ile F.P. gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklanmıştı.

Kocaeli, Mahkeme, Körfez, Palu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Palu ailesi' Kocaeli'de yeniden hakim karşısında - Son Dakika


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