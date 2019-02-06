Son Dakika Haberleri: Palu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Semineri

Palu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Semineri

1 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrencilere yönelik 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında seminer verildi.

Palu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Semineri, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrencilere yönelik 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Palu Yavuz Selim İlkokulu Konferans Salonunda İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında seminer düzenlendi. Seminere ilçe Kaymakamı Mustafa Demir, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Topal, ilçe Jandarma Komutanı İsmail Sidan, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Trafik Polisleri Mehmet Atay ve Mustafa Gözen'in sinevizyon eşliğinde verdiği seminerde, trafik, öğrencilerin servislerde uyması gereken kurallar, öğrencilerin okul giriş çıkışlarında yapmaları gerekenler, yaya geçitlerinden geçiş öncelikleri, yayaların yaya geçitlerini kullanmaları, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilerek, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğü konuları aktarıldı.

"Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin" oluşturulması kapsamında ise okul önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik, araç sürücülerine öğrenciler tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair broşürlerin dağıtımı ile sona erdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Elazığ, Palu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi

Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]