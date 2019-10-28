Son Dakika Haberleri: Pamuk deposunda yangın (3)
Son Dakika Güncel Pamuk deposunda yangın (3)

Pamuk deposunda yangın (3)

13 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu H.Ç'ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katıldı.

Yangının depodaki diğer alanlara sıçraması üzerine ekiplerin yangına müdahalesi güçleşti.

Bunun üzerine deponun bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 300 ton pamuğun alevlerden zarar gördüğü öğrenildi.

Pamuk deposunda yangın (3)

Germencik, Aydın, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:07 Kaynak: AA
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