Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi - Son Dakika

Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de dünyaca ünlü balon uçuşları pandemi süreci içerisinde tedbirler ile devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de dünyaca ünlü balon uçuşları pandemi süreci içerisinde tedbirler ile devam ediyor. Özellikle Uzak Doğulu turistlerin tercihi olan balon uçuşlarına bu yıl Rus turistler ilgi gösteriyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2019 yılında yaklaşık 170 bin turist sıcak hava balonu ile uçtu. Büyük çoğunluğunu Uzak Doğulu turistlerin oluşturduğu tatilciler, Pamukkale'nin eşsiz manzarasını havadan izledi. Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balonları ile uçuş her yıl artarak devam ederken, korona virüsünden dolayı yaklaşık 5-6 ay balonlarla uçuş gerçekleştirilemedi.

Pamukkale'ye gelen turistlerin gün içinde oluşturduğu yoğunluk, sabahın erken saatlerinde de görülüyor. Balonlar ile tura çıkmak isteyen ve büyük çoğunluğu yabancı olan ziyaretçiler, konakladıkları otellerden gün doğmadan önce servis araçları ile alınıyorlar. Ardından bölgede hizmet veren şirketler tarafından turistler balonların uçuş yapacağı alana getiriliyor. Burada sıcak hava balonları önce hava ile şişiriliyor ve ateşleme ile balon yavaş yavaş havalanıyor. Hava ölçümlerini yapan pilotların rüzgarın yönüne göre balonları ayarlamalarının ardından balonlara korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenene kadar yolcu alınıyor. Travertenlerin eşsiz manzarası için kalkış yapan balonlardaki ziyaretçiler, gün doğumunu havadan izliyorlar. Yerden yaklaşık 700 ile bin metre arasında yükseğe çıkan sıcak hava balonları, 45 dakikalık turda tarihi yerler ile birlikte eşsiz manzarayı da izleme imkanı sunuyor. Tur sonrası yolcular tekrar konakladıkları yerlere servis araçları ile bırakılıyor.

"KIŞ BOYUNCA RUS TURİSTLERİN GELECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Korona virüs sürecinden dolayı uzun süredir balon uçurmayan pilot Abdullah Başaran, "Pamukkale'de bu benim 5'inci uçuşum, yavaş yavaş yolcular gelmeye başladı. Bu sene Rus turistler daha ağırlıklı, şu anda onları uçuruyoruz. Kış boyunca Rus turistlerin geleceğini söylüyorlar ve rakam vermediler ama yoğun geçeceğinin bilgisini aldık. Biliyorsunuz ki pandemiden dolayı 5-6 ay uçmadık ve turizm çok canlı gitmedi ama bundan sonra inşallah hem hastalığı yenersek hem de turistler gelirse memleketimiz için daha iyi olacaktır" dedi.

"GEÇEN SENE DAHA YOĞUNDU, BİZ FİRMAMIZ OLARAK 20-25 BİN YOLCU UÇURDUK"

Pilot Başaran, "Geçen sene daha yoğundu. Biz firmamız olarak 20-25 bin yolcu uçurduk ve Pamukkale bölgesinde 50 bin ile 100 bin arasında yolcu uçmuştur. Bu sene bu sayı daha az, çünkü pandemiden dolayı yurt dışı giriş çıkışlar yasak olduğu için yeni yeni açılmaya başladı. Turistler yeni yeni gelmeye başladı, Uzak Doğulu turistler geçen yıl daha canlıydı. Bu sene şu anda yok. Bu sene Rus turistler gelecek, onlarla da tahmin ediyoruz 50 bin, 100 bin yolcu gelirse Pamukkale bölgesine uçuşlarını yaparız. Kışın uçuşlarımız devam ediyor, bizde şöyle rüzgarın olmadığı sakin olduğu her havada uçuyoruz. Sadece yağmurlu havalarda uçmuyoruz ve 10 natın üzerinde olan havalarda uçuş yapmıyoruz" diye konuştu.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat - Osman Başpınar/İHA)

Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi
Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi - Son Dakika Ekonomi

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