Pamukkale'ye Çinli Turist Akını Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Pamukkale'ye Çinli Turist Akını Bekleniyor

Pamukkale\'ye Çinli Turist Akını Bekleniyor
24.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize muafiyetiyle Pamukkale'ye gelecek Çinli turist sayısının artması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetiyle, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'ye daha fazla Çinli turistin gelmesi bekleniyor.

Pamukkale tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu ve paraşüt sporları imkanlarıyla turistlerden ilgi görüyor.

Dünyanın dört bir tarafından bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenleri ve çevredeki antik kentleri gezme fırsatı buluyor.

Bölgeyi en çok tercih eden yabancı turistler arasında Çinlilerin önemli payı bulunuyor. Pamukkale'yi geçen yıl 34 bin 867 Çinli gezdi. Çinli turistler, bölgeye gelen konaklamalı yabancılar sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinli turistlere vize muafiyeti getirilmesinin sektör açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Pamukkale'deki konaklamalı yabancı turist sayısında Çinlilerin 2024 yılında ilk, geçen yıl da üçüncü sırada yer aldığını anlatan Köseoğlu, "2026 yılında vizenin kaldırılmasıyla beraber bölgemize 80-100 bin civarında Çinli turistin gelmesini bekliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin de artması gerekiyor. Şu anki durumda haftalık 21-22 olan uçuş sayısı sezonla beraber haftada 50 sayılarına ulaşacak. Bu, turist sayısına olumlu yansıyacak." diye konuştu.

Köseoğlu, Çinli misafirlerin kültür turizmine çok önem verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu da bizim iddialı olduğumuz bir turizm çeşidi. Biz Çinli turist anlamında bu gelişmeyi çok olumlu karşıladık ve sektörümüze ciddi bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Öncelikle uçak seferlerinin yeterli seviyeye gelmesi gerekiyor. Tarifeli seferlerin dışında zamanla charter seferler de düzenlenmeye başlanınca çok daha iyi rakamlara ulaşılacağına inanıyoruz. Hem turizmcilere hem de esnafa ciddi bir katkı sağlayacak."

"Sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen de Pamukkale'nin uzun yıllardır Çinlilerin uğrak yerlerinden olduğunu kaydetti.

Vize muafiyetinin Çin'den gelecek misafir sayısını artıracağını söyleyen Şen, "Bundan en fazla yararlanacak olan bölgelerden bir tanesi Pamukkale'dir. Burada en önemli faktör, talep eden Çinli misafirlerin yeterince uçak bulabilmesidir. Uçak ve sefer sayısı arttığında yıllardır bizim hayal ettiğimiz 1 milyonun üzerinde Çinli misafiri biz ülkemizde göreceğiz. Çinli misafirlerin çok büyük bir bölümü Pamukkale Hierapolis bölgesini ziyaret edecektir. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Çinli turistlerin görüşleri

Pamukkale'ye gelen Çinli turist Yan Liu de bölgenin tarihini ve doğal yapısını çok güzel bulduğunu dile getirdi.

Mei Zhang ise vize muafiyeti sayesinde Türkiye'ye daha kolay seyahat edilebileceğini belirterek, "Bu uygulamayla Çinliler Türkiye'ye daha rahat ulaşabilecek. Böylece Türkiye'nin kültürünü ve tarihi mirasını yakından görme fırsatı bulacağız." dedi.

Jing Wang da Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek için geldiğini ifade ederek, "Vize muafiyetinden sonra çok sayıda Çinli turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyorum. Aynı zamanda Türk turistlerin de Çin'i ziyaret etmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Pamukkale'de 2025 yılında konaklayan yabancı turist sayıları şöyle:

1. Güney Kore: 67 bin 588

2. İtalya: 55 bin 840

3. Çin Halk Cumhuriyeti: 34 bin 867

4. İspanya: 34 bin 423

5. Brezilya: 32 bin 423

6. Almanya: 30 bin 136

7. Japonya: 28 bin 699

8. ABD: 28 bin 42

9. Rusya: 26 bin 320

10. Tayvan: 23 bin 508

Kaynak: AA

Pamukkale, Ekonomi, Kültür, turist, Vize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'ye Çinli Turist Akını Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: Pamukkale'ye Çinli Turist Akını Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.