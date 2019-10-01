Son Dakika Haberleri: Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı çalışmaları tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım İçmesuyu isale hattı yapımında çalışmalarını tamamlandı.

Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım İçmesuyu isale hattı yapımında çalışmalarını tamamlandı.


MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların şikayetlerini ortadan kaldırmak ve halka en sağlıklı içmesuyunu en kaliteli şekilde sunabilmek amacıyla Mersin genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde alt yapıya yönelik bir çok çalışma başlatarak vatandaşların taleplerini bir bir karşılayan MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'in alt yapı sorununa kalıcı çözümler üretmek için başlatmış olduğu grup içmesuyu projelerini bir bir hayata geçiriyor. Belen içmesuyu kaynağından içmesuyu getirmek için hazırlanan proje yaklaşık 2 milyon 250 bin liraya mal oldu. Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 2. kısım içmesuyu isale hattı ve terfi hattı çalışmaları ile Çakırlı, Cinköy ve Ulaş Mahallelelerinin içmesuyu sorununa son verilmişti. Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı inşaatı ile de Ulaş Mahallesinden, İbrişim, Karadirlik, Sucular, Kösebalcı mahallelerine içmesuyu getirecek olan çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelerinin içmesuyu sorunu ortadan kalkmış oldu.


Proje kapsamında, muhtelif çaplarda 19 bin 500 metre içmesuyu isale hattı döşendirken, proje 2019 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlandı. Projenin tamamlanması ile birlikte Karadirlik, İbrişim, Kösebalcı ve Sucular olmak üzere 4 mahalle daha içmesuyuna kavuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Hamidiye su ile anlaşmasını bitirmesi sosyal medyada gündem oldu
Manisa'da Afrika'yı andıran görüntüler Son Dakika: İstanbul Valiliği: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin 7 binasının tahliyesine karar verildi Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı çalışmaları tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]