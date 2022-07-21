Panama'da akaryakıt fiyatları protesto edildi! Bazı noktalar ateşe verildi - Son Dakika
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Panama'da akaryakıt fiyatları protesto edildi! Bazı noktalar ateşe verildi

21.07.2022 11:18

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları dünyanın çeşitleri yerlerinde protesto edilmeye başlandı. Orta Amerika ülkesi Panama'da ise Devlet Başkanı Cortizo'nun ekonomi politikalarına tepki göstererek ana yollarda barikatlar kurup bazı noktaları ateşe verildi. Polisler olaya gaz bombası ile müdahale etti.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, sokaklara çıkan binlerce kişi yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti. Bölge basınındaki habere göre, Devlet Başkanı Laurentino Cortizo'nun ekonomi politikalarına tepki gösteren çok sayıda sendika temsilcisi, akaryakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Panama'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden yüzlerce kişi ülkeyi yangın yerine çevirdi

ANA YOLLARDA BARİKATLAR KURULDU

Başkent Panama başta olmak üzere Santiago de Veraguas, Chiriqui ve Colon'de eylem düzenleyen gruplar, ana yollarda barikat kurdu.

Panama'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden yüzlerce kişi ülkeyi yangın yerine çevirdi

ÜCRETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORLAR

Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği gruplar, güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Tek Ulusal İşçi Sendikasından yapılan açıklamada, Cortizo kabinesi eleştirilerek, hayat pahalılığının yanı sıra eğitim ve sağlık sektöründeki ücretlerin iyileştirilmesi yönünde talepte bulunuldu.

Panama'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden yüzlerce kişi ülkeyi yangın yerine çevirdi

AKARYAKIT FİYATLARI YÜZDE 47 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Panamalılar, 28 Haziran'dan bu yana protesto ettiği hükümetle henüz ortak bir anlaşma sağlayamadı. Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, Panama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama'da akaryakıt fiyatları protesto edildi! Bazı noktalar ateşe verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Panama'da akaryakıt fiyatları protesto edildi! Bazı noktalar ateşe verildi - Son Dakika
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