Panama'da Göçmen Teknesi Alabora: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Panama'da Göçmen Teknesi Alabora: 3 Ölü

11.02.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne alabora oldu, 3 kişi hayatını kaybetti.

PANAMA Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya doğru giden göçmenleri taşıyan 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu açıkladı.

Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederken geriye kalan 12 kişi hakkında ise hiçbir bilgi paylaşmadı.

Son bir yılda göçmenlerin Güney Amerika'daki ülkelerine geri dönmeye çalışmasıyla tersine göçte artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Olaylar, Göçmen, Panama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama'da Göçmen Teknesi Alabora: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat da bunu yaparsa Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e anlamlı destek Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Rakibe gol oldu yağdılar En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
08:46
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 09:58:58. #7.11#
SON DAKİKA: Panama'da Göçmen Teknesi Alabora: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.