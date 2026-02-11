Panama'da Göçmen Teknesi Alabora: 3 Ölü

PANAMA Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya doğru giden göçmenleri taşıyan 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu açıkladı.
Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederken geriye kalan 12 kişi hakkında ise hiçbir bilgi paylaşmadı.
Son bir yılda göçmenlerin Güney Amerika'daki ülkelerine geri dönmeye çalışmasıyla tersine göçte artış yaşanıyor.
