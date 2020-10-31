Pandemi dönemindeki kilo artışı "tıkayıcı uyku apnesi" şikayetini artırdı - Son Dakika

Pandemi dönemindeki kilo artışı "tıkayıcı uyku apnesi" şikayetini artırdı

31.10.2020 11:11

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, tıkayıcı uyku apnesi hastalığına yol açan sebeplerden en önemlisinin obezite olduğunu belirterek, "Kilo artışıyla tıkayıcı uyku apnesi yaşayan hastaların sıklıklarında artış görüyoruz.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, tıkayıcı uyku apnesi hastalığına yol açan sebeplerden en önemlisinin obezite olduğunu belirterek, "Kilo artışıyla tıkayıcı uyku apnesi yaşayan hastaların sıklıklarında artış görüyoruz." dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Uzmanı Fidan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların hareketliliğinde azalma yaşandığını söyledi.

Söz konusu dönemde insanların eskisi gibi kalori alımına devam ettiğini dile getiren Fidan, kalori yakmanın ise azalması nedeniyle kilo artışının ortaya çıktığını anlattı.

Vücuttaki kilo artışı yüzde 10'un üzerinde olduğunda tıkayıcı uyku apnesine sebebiyet verdiğini ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Tıkayıcı uyku apnesi hastalığına yol açan sebeplerden en önemlisi obezitedir. Kilo artışıyla tıkayıcı uyku apnesi yaşayan hastaların sıklıklarında artış görüyoruz. Eski hastaların semptomlarında da artış söz konusu olabiliyor. Uyku hastalıklarıyla ilgili kontrolde tuttuğumuz hastalarımız veya ilk başvurusu olan hastaların sayısı da nisbeten artış gösteriyor. Daha önce uyku apnesi nedeniyle uyku maskesi kullanan hastalarımızda yüzde 10'un üzerinde bir kilo artışı olursa cihazlarının ayarlanması veya başka tedavi modeline geçilmesi gerekiyor."

"Ev içi egzersizleri fazla yapmak gerekiyor"

Fidan, tıkayıcı uyku apnesi olan hastanın vücudundaki oksijen satürasyonunun oldukça düştüğüne değinerek, "Oksijen satürasyonunun düşmesine bağlı olarak vücutta oksidatif stres ortaya çıkıyor. Hücrelerin kendilerini yenileme imkanı ne yazık ki normal hale gelmiyor." dedi.

Uyku apnesi nedeniyle düşen oksijen satürasyonunun bazı hastalıklara neden olabileceğine dikkati çeken Fidan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu hastalar Sağlık Bakanlığımızın maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ederek yaşamlarını sürdürmelidir. Evlerinde kendilerini izole etmelidirler. 'Pasif egzersiz' denilen ev içi egzersizleri fazla yapmak gerekiyor. Vücudun kalori yakmasını artırmalıyız. Bu mümkün olmazsa kilo artışını kontrol altında tutabilmek için daha az kalorili alınmalıdır. Sıvı ya da katı şeker içerikli gıdaların tüketiminin azaltılması gerekiyor."

Pandemi dönemindeki kilo artışı tıkayıcı uyku apnesi şikayetini artırdı
Pandemi dönemindeki kilo artışı tıkayıcı uyku apnesi şikayetini artırdı
Pandemi dönemindeki kilo artışı tıkayıcı uyku apnesi şikayetini artırdı
Pandemi dönemindeki kilo artışı tıkayıcı uyku apnesi şikayetini artırdı

Uyku Apnesi, Eskişehir, Obezite, söz, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Pandemi dönemindeki kilo artışı 'tıkayıcı uyku apnesi' şikayetini artırdı - Son Dakika


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