"Pandemi döneminde hastalar için telerehab uygulamaları yeniden popülerlik kazandı" - Son Dakika

"Pandemi döneminde hastalar için telerehab uygulamaları yeniden popülerlik kazandı"

27.04.2021 11:38

Koronavirüs salgınıyla virüsün yayılmasını daha iyi kontrol etmek için fizik tedavi protokollerine ciddi kısıtlamalar getirildiğini ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, teletıp ve telerehab uygulamalarının yeniden popülerlik kazandığını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla virüsün yayılmasını daha iyi kontrol etmek için fizik tedavi protokollerine ciddi kısıtlamalar getirildiğini ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, teletıp ve telerehab uygulamalarının yeniden popülerlik kazandığını söyledi. Ertürk, "Koronavirüse yakalanan ve aynı zamanda çeşitli hareket bozukluğu olan hastalar için telerehab kolaylık sağlıyor" dedi.

Kovid-19 salgınının teletıp kullanımını artırdığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi'nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Çağıl Ertürk, "Bu çağda fizik tedavi hasta bakımı sağlamanın mekanizmalarından biri teletıp. Telerehabilitasyon veya telerehab, başta şu dönemde koronavirüse yakalanan kişilerin akciğer fonksiyonlarını geliştirmek üzere hastalara hizmet veren teknolojik bir görsel-işitsel sistemdir" ifadelerini kullandı.

"ÖN KANITLAR BULUNDU"

Telerehab ile ilgili bilgiler veren Ertürk, "Yüz yüze müdahaleler yerine telerehabın benimsenmesinin, bel ağrısı, lomber stenoz, boyun ağrısı ve osteoartrit nedeniyle kronik kas - iskelet ağrısı çeken hastalarda ağrıyı azaltmak ve fiziksel işlevi iyileştirmek için yararlı olduğunu gösteren ön kanıtlar bulundu" dedi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İYİCE ELE ALINMALI"

Son on yılda, rehabilitasyonda uzaktan değerlendirme ve müdahale teknolojisinin büyük ölçüde büyüdüğünü ve telerehabın geliştiğini söyleyen Ertürk, "Hasta verilerinin internet üzerinden geçişi güvenli gizlilik gerektirdiğinden, güvenlik önlemleri iyice ele alınmalı. Kullanım kolaylığı ve pratikliği tedaviye bağlılığı teşvik etmek için de önemli" dedi.

Telerehabın avantajları hakkında konuşan Ertürk şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte telerehabın en büyük avantajlarından biri, fiziksel engelleri, yani ulaşımı aşma kabiliyetiydi. Ülke çapında verilen evde kalma tedbirleriyle, daha fazla insan, görevleri uzaktan tamamlamanın rahatlığını, etkinliğini ve diğer avantajlarını keşfediyor. Telerehab, klinisyen ve hasta arasında dolaylı yoldan etkileşim-temas sağlıyor. Evde hasta ile sağlayıcı arasındaki seyahat zorunluluğunu ortadan kaldırarak rehabilitasyon hizmetleri seyahat masraflarını ve bakıcı yükünü azaltıyor. Hareket bozukluğu olan hastalar için kolaylık sağlıyor."


Pandemi döneminde hastalar için telerehab uygulamaları yeniden popülerlik kazandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güvenlik Önlemleri, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemi döneminde hastalar için telerehab uygulamaları yeniden popülerlik kazandı' - Son Dakika


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