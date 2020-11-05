Pandemi ile mücadelede Kayseri Şeker hep bir adım önde - Son Dakika

Kayseri Şeker tarafından çalışanlara, pandemi sırasında ortaya çıkan psikolojik tepkilerin kontrolü, stres ile başa çıkabilme, aşırı korku ile kayıtsızlığa uzanan psikolojik kaygıların önüne geçebilmek adına Erciyes Üniversitesi Psikoloji ve Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Habib Hamurcu tarafından bir seminer verildi.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şirket Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Amirleri ve Kayseri Şeker mensupları katıldı. Seminer öncesi bir konuşma yapan Başkan Hüseyin Akay, Pandemi ortamında insanların farklı psikolojik duygular, durumlar ve davranışlar sergilediğini belirterek, bu durumun sadece ülkemiz adına değil, bütün dünya açısından da aynı ortak sorunları yaşadığını söyledi. Akay, buna benzer olayların insanlık açısından, ilerleyen dönemlerde de yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, şöyle devam etti;

"Biz kendimizi, mutlak yaşanacak olan bu ve benzeri durumlara önceden hazırlaması gerekiyor. Özellikle insan olarak, birey olarak, aile olarak, şirketler, kurumlar ve devlet olarak bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Dünya gerçekten çok hızlı bir değişim ve etkileşim içerisinde, kendimizi geleceğe hazırlamamış olursak, sıkıntı gerçekten büyük demektir. Dünyadaki bu duruma, genel olarak baktığımız zaman, dünyamız şu anda bir Pandemi krizine girdi. Maalesef bu salgını dünya genelinde doğru bir şekilde yönetecek ne kurumlar, ne de kurallar var. Örneğin: Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e yaklaşımıyla, Amerika'nın ona yaklaşımı arasında büyük farklılıklar var, dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün bile dünya ile ilgili bir sağlık sorununu yönetme konusunda, gücü hemen hemen yok. Kendisini bugünkü ve bundan sonra gelecek ortama adapte edemeyen şirketler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu duruma sadece şirketler açısından bakmamak lazım, emin olun ki, hükümetler ve devletler açısından da durum pek farklı değildir. Çevreci bir kuruluş ve çevreci bir insan olabilmek için, çevre bilincine sahip bireylere ihtiyacımız var. Dünya devletlerinin dahi yönetemediği bu Pandemi sürecinde, binlerce insanın çalıştığı bu ortamda, şu ana kadar en iyi yönetim şeklini ortaya koyduğumuz inancındayız. Bunu geliştirmek noktasında da her yeni gün, yeni yaklaşımlara ve bilgilere ihtiyacımız var."

Başkan Akay'ın ardından kürsüye çıkan Erciyes Üniversitesi Psikoloji ve Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Habib Hamurcu çalışanlara, "Pandemide Kaygı Bozukluğu" konulu bir seminer verdi. - KAYSERİ