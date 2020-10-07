"Pandemide subakut tiroidit görülme oranı arttı" - Son Dakika

"Pandemide subakut tiroidit görülme oranı arttı"

07.10.2020 09:19

Halk arasında tiroit iltihabı olarak bilinen subakut tiroidi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. M. Muzaffer İlhan, "Bu iltihabı durumu özellikle kış aylarında görülen viral enfeksiyonlar sonrasında izlenir.

Halk arasında tiroit iltihabı olarak bilinen subakut tiroidi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. M. Muzaffer İlhan, "Bu iltihabı durumu özellikle kış aylarında görülen viral enfeksiyonlar sonrasında izlenir. Bu hastalarda viral enfeksiyondan genellikle 15-20 gün sonra boyun bölgesinde ağrı başlar. Son dönemde de muhtemelen covid-19 ile ilişkili subakut tiroidit vakalarında ciddi bir artış söz konusudur" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, halk arasında tiroit iltihabı olarak bilinen subakut tiroiditin görülme oranının pandemi döneminde arttığına dikkat çekti. Doç. Dr. İlhan, tiroit bezinin boyun ön tarafında yer alan ve metabolizmayı düzenleyen tiroit hormonlarını üreten önemli bir endokrin bez olduğunu belirterek "Tiroit bezinde meydana gelebilecek çalışma bozuklukları kendisini geniş bir spektrumda gösterebilir. Tiroidin az çalışması (hipotiroidi) durumunda halsizlik, yorgunluk, kilo alma, kabızlık, saç dökülmesi, ödem gibi belirtiler meydana gelebilir iken, fazla çalışması durumunda (hipertiroidi) ise çarpıntı, ellerde titreme, kilo kaybı, sinirlilik, ısıya tahammülsüzlük gibi belirtiler izlenebilir. Tiroid hormonlarındaki bozukluklara sebep olan durumun doğru teşhisi tedaviyi de direkt olarak değiştirdiği için büyük önem taşır" dedi.

GENELDE KIŞ ENFEKSİYONLARI TETİKLİYOR

Son dönemde covid-19 ilişkili pandemiye bağlı olarak sıklığı giderek artan ancak pek de farkında olunmayan subakut tiroiditin gözden kaçırılmaması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. İlhan, şöyle devam etti: "Subakut tiroidit, tiroit bezinin iltihaplanmasıdır. Bu iltihap durumu özellikle kış aylarında adenovirus, kızamık, kabakulak, enterovirüs gibi çeşitli viral enfeksiyonlar sonrasında izlenir. Buradaki problem virüsün kendisinden kaynaklanmaz yani virüsün kendisi tiroid bezine zarar vermez. Ancak virüsün uyardığı bağışıklık sistemi hücreleri tiroide karşı dengesiz bir reaksiyon ve iltihaplanma başlatır. Son dönemde de muhtemelen covid-19 ile ilişkili subakut tiroidit vakalarında ciddi bir artış söz konusudur"

BOYUNDA AĞRI VARSA DİKKAT EDİLMELİ

Doç. Dr. İlhan, bu hastalarda viral enfeksiyondan genellikle 15-20 gün sonra boyun bölgesinde ağrı başladığını ifade ederek şu uyarılarda bulundu: "Bu ağrı bazı hastalarda yutkunurken hafif bir rahatsızlık olarak tarif edilirken, bazı hastalarda ağlatacak kadar şiddetli olabilir. Ağrı boyun üst kısmına, kulaklara, çeneye ve dişlere doğru yayılım gösterebilir. Hasta sıklıkla tiroid bölgesine dokunulmasını istemez. Bu ağrıya hafif ateş, halsizlik eşlik edebilir. İltihaplanmaya bağlı tiroid hücrelerindeki kana karışır ve değişik derecelerde tiroid hormon fazlalığı belirtilerine (çarpıntı, ellerde titreme, kilo kaybı, sinirlilik, adet düzensizliği, ısıya tahammülsüzlük, ishal) sebep olabilir. Ağrı ve diğer belirtilerin süresi çok değişkendir. Kimi hastalarda 4-6 hafta içinde düzelme görülürken, bazı hastalarda nüksler görülebilir ve aylarca uzayabilir"

BAZEN TİROİT KANSERİYLE KARIŞTIRILABİLİR

Subakut tiroidit tanısı için kanda tiroit hormonlarının seviyesi ve iltihap belirteçlerinin yeterli olduğunu belirten Doç. Dr. İlhan, şu bilgileri verdi: "Ancak bazı durumlarda diğer zehirli guatr sebeplerinden ayırmak için tiroit sintigrafisi gerekebilir. Tiroit ultrason sıklıkla klasik tiroit iltihaplanma belirtilerini gösterir. Ancak ultrasondaki tiroit iltihaplanma alanları bazen tiroit kanserleri ile karıştırılıp hastaya gereksiz biyopsi (tiroitten parça alma) uygulanabilir. Bu yüzden hastanın tecrübeli bir hekim tarafından değerlendirilmesi önem taşır. Subakut tiroiditin hastanın belirtilerinin şiddetine göre değişkenlik gösterir. Bazı hastalar sadece anti-inflamatuar dediğimiz iltihap azaltıcı ilaçlar ile tedavi edilirken bazıları için kısa ve düşük dozda kortizon tedavisi gerekebilir. Bazı hastalar iltihap geriledikten sonra tiroit tembelliğine (hipotiroidi) girebilir ve tiroit hormon takviyesine ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden ağrı ve iltihap geriledikten sonra da takipleri önem taşır"


- İstanbul
Pandemide subakut tiroidit görülme oranı arttı

Muzaffer İlhan, Hipotiroidi, Tiroid, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemide subakut tiroidit görülme oranı arttı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı         
14:36
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu         
09:03
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 16:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemide subakut tiroidit görülme oranı arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei