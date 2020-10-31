Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi - Son Dakika

Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi

31.10.2020 11:01

Erzurum'da fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle yaklaşık 1500 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede pandemi döneminin adeta can kurtaranı oluyor.

Erzurum'da fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle yaklaşık 1500 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede pandemi döneminin adeta can kurtaranı oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" dediği şehir hastaneleri projesi kapsamında, bu yıl civar illerin yanı sıra komşu ülkelerden de hasta kabulüne başlayan Erzurum Şehir Hastanesi, Kovid-19'un yaygınlaştığı dönemden itibaren pandemi hastanesine dönüştürüldü.

Sağlık hizmetlerinin en üst noktaya çıkarıldığı, yoğun bakım olarak da kullanılan hasta odaları özelliği sayesinde salgın döneminde Kovid-19 hastalarına adeta can suyu olan Doğu'nun şifa merkezinde, sağlık ordusu büyük özveriyle çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinasyonunda, Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi önderliğinde alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hastaneye gelenlerin girişte ateşleri ölçülüyor, ön bilgileri alındıktan sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Kovid-19 tanılı vakaya müdahale için zamanla yarışan doktorlar, yüzlerine taktıkları kat kat maskeler ve siperlikler, giydikleri koruyucu tulum ve önlükle hastalara şifa dağıtıyor.

Başhekim Çelebi, AA muhabirine, Şehir Hastanesinin Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden biri olduğunu belirterek, hastanede acil servisten yoğun bakıma tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Tanı konulan ya da şüpheli vakaların tedavi ve kontrollerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Çelebi, acil serviste ön tanı işlemlerinden sonra hastaların çok fazla beklemeden testlerinin yapıldığını, durumu ağır olanların da yoğun bakımda tedaviye alındığını aktardı.

"Pandemi döneminde Şehir Hastanesi can kurtaran oldu"

Çelebi, Şehir Hastanelerinin salgınla mücadeleye büyük katkı sağladığını ve bu dönemde söz konusu hastanelerin kıymetinin daha çok anlaşıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın ve eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın şehrimize hediyesi. Şehir Hastanesinin pandemi döneminde kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Pandemi döneminde Şehir Hastanesi adeta can kurtaran oldu. Salgının yükünü de Şehir Hastanemiz üstlendi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca öncülüğünde pandemiyle mücadelemiz sürüyor. İnşallah bu salgından bir an önce kurtulur eski günlere döneriz."

Sağlık ordusunun görevinin başında olduğuna işaret eden Çelebi, "Hastaları sağlığına kavuşturmak için sağlık personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kovid-19 ile mücadelede vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına lütfen uyalım. Kovid-19 alacağımız tedbirden daha güçlü değil." diye konuştu.

Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi
Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi
Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi
Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Erzurum, Çelebi, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi - Son Dakika


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