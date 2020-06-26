Panelvandan hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Panelvandan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alleben Mahallesi'nde park halindeki panelvandan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının etrafı kontrol ettikten sonra panelvanın camını açarak içerisine girdiği ve kaçtığı anlar yer alıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Panelvandan hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son Dakika

18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı 22:29 Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:53:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Panelvandan hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]