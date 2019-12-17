Pansiyonda kalan 7 öğrenci grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pansiyonda kalan 7 öğrenci grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Pansiyonda kalan 7 öğrenci grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bolu'da pansiyonda kalan 7 öğrenci, grip şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da pansiyonda kalan 7 öğrenci, grip şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki bir lise pansiyonunda kalan öğrencilerden 7'si, görevli öğretmenlerine mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine pansiyona gelen sağlık ekipleri, öğrencileri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip olan 7 öğrencinin hastalıklarının artması üzerine öğretmenlerinden yardım istediğini belirterek, öğretmenlerin de yardım çağrısıyla öğrencilerin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Tepe, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve serum takılmasının ardından pansiyona döneceklerini bildirdi.

Pansiyonda kalan 7 öğrenci grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Karaçayır Mahallesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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