Papa, Avrupa'da göçmenlere yönelik davranışları kınadı - Son Dakika

Papa Francis, göçmenlerle bir araya geldiği Yunanistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göçmenlere karşı uyguladığı milliyetçiliği kınadı.

Papa Francis, Yunanistan'ın Midilli adasında geçtiğimiz yıl yangın çıkan Moria kampının yerine yapılan ve yaklaşık 2 bin mültecinin yaşadığı kampı ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında göçmenlerle bir araya gelen Papa burada yaptığı açıklamada, göçmenlerin siyasi propagandalar için kullanıldığını ifade ederek, göçmenleri cezalandırmak yerine, göçün nedenlerine odaklanılması gerektiğini belirtti. Mültecilerin girişinin engellenmesi için sınırlara duvar örülmesini eleştiren Papa, "Avrupa'da sorunun kendisini ilgilendirmeyen bir mesele olduğunu iddia edenler var, bu trajik bir durum. Tarih bize küçük çıkarların ve milliyetçiliğin felaket sonuçlar doğurduğunu öğretti" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınının, büyük zorluklarla mücadelede birlikte hareket etmenin önemini gösterdiğini belirten Papa, iklim değişikliği konusunda da buna benzer bazı işaretlerin olduğuna dikkat çekti. Papa göç konusunda ise ortak mücadeleye ilişkin küçük işaretler olduğunu söyledi.

Papa savaşları, "insanların ödemek zorunda olduğu" ekonomik anlaşmalar ile silah akışlarını sağlayan ve insanların başka bir yerde daha iyi bir yaşamı aramaya yönlendiren faktörler olarak nitelendirdi. Salgın nedeniyle göçün arttığını ve bunun da yorgunluk ve hüsrana yol açtığını kaydeden Papa, bir değişim yaşanmazsa insanlığın kendini batan gemide bulabileceği konusunda risklerin bulunduğunu ifade etti. Papa, "Egomuzun etrafında dönen hakim zihniyeti ve her kararı etkileyen kişisel ve ulusal bencillikleri ortadan kaldıralım" dedi.

Ziyaretinde Papa'ya eşlik eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropolou ise, göç sorununun yalnızca Yunanistan'ın değil tüm Avrupa'nın sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Geçen ay Manş Denizi'nde Fransa'dan İngiltere'ye giden botun batması sonucu 27 mülteci hayatını kaybetmişti. Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl bin 650 kişinin Akdeniz'den farklı ülkelere geçmeye çalışırken kaybolduğunu açıklamıştı.

(İHA)