Papa'dan Barış ve Diyalog Çağrısı
Dünya

Papa'dan Barış ve Diyalog Çağrısı

Papa\'dan Barış ve Diyalog Çağrısı
11.01.2026 16:13
Papa 14'üncü Leo, İran ve Suriye'de diyalog, Ukrayna'da ise barış için çabaların artırılmasını istedi.

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İran ve Suriye'deki gelişmeler için diyalog, Ukrayna'da ise barışa ulaşmak amacıyla çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, geleneksel pazar duasında uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Papa 14'üncü Leo, son günlerde Orta Doğu'da özellikle de İran ve Suriye'de yaşananları düşündüğünü kaydederek, "Buralarda süregelen gerilimler birçok kişinin ölümüne yol açıyor. Diyaloğun ve barışın sabırla geliştirilmesini, tüm toplumun ortak iyiliğinin gözetilmesini temenni ediyor ve bunun için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Papa, "Ukrayna'da, özellikle enerji altyapılarını hedef alan, yeni ve son derece ağır saldırılar, soğuk havaların arttığı dönemde sivil halkı derinden etkiliyor. Acı çekenler için dua ediyorum. Şiddetin durması ve barışa ulaşmak için çabaların artırılması çağrımı yineliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Papa'dan Barış ve Diyalog Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Papa'dan Barış ve Diyalog Çağrısı - Son Dakika
