Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı: "Isırmak yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı: 'Isırmak yok' - Son Dakika

Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı: "Isırmak yok"

6 saat önce

Papa Francis, Vatikan'da seyirci salonuna gidişi sırasında toplanan kalabalığın arasındaki bir rahibenin "Papa, bir öpücük!" diye seslenmesi üzerine, "Isırmak yok" diyerek karşılık verdi.

Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı:

Papa Francis, Vatikan'da seyirci salonuna gidişi sırasında toplanan kalabalığın arasındaki bir rahibenin "Papa, bir öpücük!" diye seslenmesi üzerine, "Isırmak yok" diyerek karşılık verdi.

Papa Francis, Vatikan'da bulunan seyirci salonuna yürüyüşü sırasında kendisini karşılayan kalabalığın arasından bir rahibenin, 'Papa bir öpücük!' diye seslenmesinin ardından kadına dönerek, "Isıracak mısın? Sana öpücük vereceğim ama sakin olacaksın. Isırmak yok" dedi. Rahibenin başını sallaması üzerine Papa Francis, rahibeyi öptü.

'DAHA ÖNCE ELİNİ TUTAN KADINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ'

Aziz Petrus Meydanı'nda, Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluşmuş, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Papanın görüntüsü

-Rahibe ve papanın diyaloğu

-Papanın rahibeyi öpmesi

-Detaylar


Papa Francis, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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