Papa Franciscus'tan Sri Lanka'ya 2019'daki saldırıların sorumlularıyla ilgili çağrı - Son Dakika
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Papa Franciscus'tan Sri Lanka'ya 2019'daki saldırıların sorumlularıyla ilgili çağrı

26.04.2022 12:43
Papa Franciscus'tan Sri Lanka'ya 2019'daki saldırıların sorumlularıyla ilgili çağrı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Sri Lanka'da 3 yıl önce Paskalya Günü düzenlenen ve en az 250 kişinin öldüğü saldırıların sorumlularının ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Sri Lanka'da 3 yıl önce Paskalya Günü düzenlenen ve en az 250 kişinin öldüğü saldırıların sorumlularının ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa, Sri Lanka'da 2019'da Paskalya Günü düzenlenen saldırılardan kurtulanlar, mağdurların aileleri ve İtalya'daki Sri Lankalı Katoliklerden oluşan yaklaşık 3 bin 500 kişi ile Vatikan'da bir araya geldi.

Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, Sri Lanka'daki bu saldırıların 3. yılını anmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Saldırılarda yaralananlar, onların aileleri ve tüm Sri Lankalılar için dua ettiklerini söyleyen Papa, bu dualara tüm kalbiyle katıldığını belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri, Sri Lankalı yetkililere yaptığı çağrıda, "Lütfen, adalet sevgisinden, halkınıza olan sevginizden, bu olayların sorumlularını kesin olarak açıklığa kavuşturun. Bu, vicdanlarınızda ve Sri Lanka'da barışı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada Papa, Sri Lanka'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin üstesinden gelmesi için de dua etti.

Paskalya saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 kilise ve 3 otelde bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

En az 250 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü DEAŞ'a bağlı gruplar üstlenmişti.

Saldırıya ilişkin davalar, Kasım 2021'de görülmeye başlanmıştı.

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Sri Lanka, Paskalya, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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