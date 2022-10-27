Papa'dan rahip ve rahibelere pornografi uyarısı!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nde ilahiyat eğitimi alan öğrenciler, rahip ve rahibeleri kabulünde dijital ve sosyal medyanın kullanımına ilişkin soruları yanıtlandırdı.

"DİJİTAL PORNOGRAFİ DİYE BİR ŞEY VAR"

Katoliklerin ruhani lideri, kendisinin bu dijital dünyanın insanı olmadığını ve hatta zamanında kendisine hediye gelen bir telefonu da iade ettiğini belirterek, "Bu benim dünyam değil ama siz onu dikkatle kullanmalısınız. Her şey elinizin altında. Yardım maksatlı kullanılmalı. Bu tamam. Ama bir de iyi biliyorsunuz ki dijital pornografi diye bir şey var. Ne yazık ki bu rahipler, rahibeler, dindarlar dahil pek çok kişinin sahip olduğu bir kusur. Bu, ruhu zayıflatır. Şeytan oradan girer. Rahiplerin kalbini zayıflatır. Sevgili kardeşlerim dikkatli olun" ifadelerini kullandı. Papa, dijital ve sosyal medya dünyasında çok zaman kaybetmemek gerektiğine de dikkati çekti.

İFFETE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ KABUL EDİLİYOR

Kilise öğretisi pornografiyi iffete karşı işlenmiş suç olarak kabul ediyor.