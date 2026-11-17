Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Peru'nun başkenti Lima'da araçla seyahat ettiği sırada tehlike atlattı. Şoförün olası bir çarpışmayı önlemek için aniden frene basması üzerine Papa, oturduğu koltuktan öne doğru savruldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

ANİ FRENLE ÖNE SAVRULDU

Olay, Papa 14. Leo'nun Güney Amerika ziyareti kapsamında bulunduğu Peru'da, 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece yaşandı. Lima sokaklarında ilerleyen araç aniden fren yaptı.

Sarsıntının etkisiyle öne doğru savrulan Papa'nın yaşadığı anlar, yol kenarında bekleyen vatandaşların kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çevresinde Peru bayrakları taşıyan kalabalık ve güvenlik görevlileri de yer aldı.

KAZA YAŞANMADI, YARALANAN OLMADI

Yabancı basında yer alan bilgilere göre şoför, olası bir çarpışmayı önlemek için ani fren yaptı. Görüntülerde başka bir araçla çarpışma görülmezken, Papa'nın olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şoförün işini kaybedebileceğine yönelik esprili yorumlar yapıldı.

PERU ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Papa 14. Leo, Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika ziyaretinde çok sayıda etkinliğe katıldı. Lima'da yaşanan ani fren olayı da ziyaret sırasında kaydedilen dikkat çekici görüntüler arasına girdi.

Papa'nın Peru ziyaretinde yaşadığı bir başka olayda ise kalabalıktan atılan tespih bilekliği yüzüne isabet etti. Papa, bu olayın ardından da programına devam etti.