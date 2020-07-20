Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı - Son Dakika

Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı

Papua Yeni Gine'de (PNG) 48 yaşlarındaki kanser hastası kadının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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