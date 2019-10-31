Son Dakika Haberleri: Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak
Son Dakika Spor Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak

Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak

6 saat önce

Yarın başlayacak uluslararası para masa tenisi turnuvası Hollanda Açık'ta Türkiye'yi, 8 sporcu temsil edecek.

Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak, System.String[]

Yarın başlayacak uluslararası para masa tenisi turnuvası Hollanda Açık'ta Türkiye'yi, 8 sporcu temsil edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuva, 1-3 Kasım tarihlerinde Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenecek.

Organizasyonda mücadele edecek 8 Türk sporcu şöyle:

Kadınlar: Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Kübra Korkut, Merve Sefa Özsu

Erkekler: Abdullah Öztürk, Hamza Çalışkan, Alparslan Buğra, Yusuf Zaladin

Hollanda, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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