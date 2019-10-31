Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak

Organizasyonda mücadele edecek 8 Türk sporcu şöyle:

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuva, 1-3 Kasım tarihlerinde Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenecek.

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