Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak

Yarın başlayacak uluslararası para masa tenisi turnuvası Hollanda Açık'ta Türkiye'yi, 8 sporcu temsil edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuva, 1-3 Kasım tarihlerinde Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenecek.
Organizasyonda mücadele edecek 8 Türk sporcu şöyle:
Kadınlar: Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Kübra Korkut, Merve Sefa Özsu
Erkekler: Abdullah Öztürk, Hamza Çalışkan, Alparslan Buğra, Yusuf Zaladin