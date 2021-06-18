Para milli atıcılardan Dünya Kupası'nda birer altın ve bronz madalya

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli atıcılar 2 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci'den oluşan P1 Erkek Takımı'nın, 10 metre havalı tüfek kategorisi atışlarında 1660 puanla birinci olarak altın madalya kazandığı belirtildi.

Aysel Özgan, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci'den oluşan P4 Karışık Takımı'nın ise 50 metre tabanca kategorisinde 1548 puanla üçüncü sırada yer alarak bronz madalyaya ulaştığı aktarıldı.