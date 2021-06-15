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Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti - Son Dakika

Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti

15.06.2021 16:47

Ataşehir'de bir holdingde para sevkiyatından sorumlu yönetici olarak görev alan Sibel Koçan ve yanındaki çalışanı gaspçıların saldırısına uğramıştı. İçinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı gaspeden kişiler, Koçan'ın kendilerine direnmesi üzerine talihsiz kadını başından vurarak öldürmüştü. Olayın ardından acı haberi alan Sibel Koçan eski eşinin bu habere dayanamayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Koçan'ın eski eşinin aynı zamanda ortağı da olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta yaşanan olayda bir holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı Aydın Mert içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta şirket binasından çıkarak lüks cipe binecekleri sırada yanlarına bir araç yaklaştı.

PARA DOLU ÇANTA İÇİN KADINA ATEŞ AÇTILAR

Silahlı 3 saldırgan para dolu çantayı almak istedi. Ancak Koçan direnince saldırganlar silahla ateş açtı. Koçan başından Mert ise kolundan yaralandı. Sibel Koçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ

Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu, acı habere dayanamayan eski eşi canına kıydı

SALDIRGANLAR İKİZ PLAKA KULLANMIŞ

Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanığı Ayhan Morkoç, ''Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde'' diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GASP DEHŞETİ KAMERADA

Yaşanan silahlı gasp dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sibel Koçan ve yanındaki Aydın Mert'in yanında hafif ticari araç duruyor. Araçtan 2 kişi iniyor. Direksiyon da ise diğer saldırgan yer alıyor. 2 kişi araçtan inerek para dolu çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada gaspçılarla Sibel Koçan ve yanındaki kişi arasında arbede yaşanıyor. Saldırganlar ateş ettikten sonra çantayı alıp kaçıyor.

Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti

Ataşehir, İntihar, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti - Son Dakika


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