Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti - Son Dakika
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Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

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Denizli’de bir gazinoda eğlenmeye giden vatandaş, masasına davet ettiği kadın için gösterişin dozunu kaçırdı. Mekandaki tüm konfetileri patlattıran şahıs, stok tükenince garsona, “Toptancınızı arayın, elindeki tüm konfetileri buraya getirsin” diyerek pes dedirtti.

Denizli'de bir gazinoda yaşanan ilginç eğlence anları gündem oldu. Eğlenmek için mekana giden bir vatandaş, masasına davet ettiği kadın için sınırları zorlayan bir sürprize imza attı.

MEKANDAKİ TÜM KONFETİLERİ PATLATTI

Denizli'deki bir eğlence mekanında, bir müşteri masasına davet ettiği kadın konuğu için oldukça gösterişli bir jest yapmak istedi. Mekanda bulunan bütün konfetileri peş peşe patlattıran vatandaş, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

"TOPTANCINIZI ARAYIN!"

Eldeki konfetilerin bitmesi üzerine hızını alamayan şahıs, mecandaki garsonu yanına çağırarak akıllara durgunluk veren bir talimat verdi. Garsona, “Toptancınızı arayın, elindeki tüm konfetileri buraya getirsin” diyen vatandaşın bu isteği, hem çalışanları hem de gazinodaki diğer müşterileri şaşkına çevirdi.

Denizli, Pavyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti - Son Dakika
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