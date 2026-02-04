Param 2025 İşlem Hacmini Açıkladı - Son Dakika
Param 2025 İşlem Hacmini Açıkladı

04.02.2026 12:40
ParamPOS 439 milyar TL, ParamKart ise 25 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Büyüme devam ediyor.

BÜTÜNLEŞİK finans hizmetleri sunan Param, 2025 yılı boyunca sergilediği işlem hacmi performansını ve yıl sonu verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, ParamPOS işlem hacmi 439 milyar TL'ye, ParamKart ile gerçekleşen işlem hacmi ise 25 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında ParamPOS işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 439 milyar TL seviyesine yükselirken, ParamKart işlem hacmi ise 25 milyar TL oldu.

PARAMPOS İŞLEM HACMİ 2025 YILINDA 439 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılında ParamPOS'un işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 439 milyar TL seviyesine çıktı. Aynı dönemde ParamPOS üzerinden geçen işlem adedinin ise 268 milyon olduğu aktarıldı.

2025 yılında yapılan işlemlerin yüzde 36'sı taksitli, yüzde 64'ü tek çekim olarak gerçekleşti. ParamPOS ile işlem hacmi en yüksek olan ilk 3 sektör; 'Tasarruf Finansmanı Şirketleri', 'Yemek Yerleri ve Restoran' ve 'Çeşitli Yiyecek Dükkanları' olarak sıralanırken bu dönemde en çok alışveriş yapılan günün ise 29 Aralık 2025 olduğu bildirildi.

PARAMKART İŞLEM HACMİ 25 MİLYAR TL OLDU

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"ParamKart'ın 2025 yılı işlem hacmi 25 milyar TL, işlem adedi ise 34 milyon olarak açıklandı. Kullanıcıların ParamKart ile harcama dağılımı incelendiğinde, işlem adedine göre en çok harcamanın yapıldığı sektörler sırasıyla 'Bakkallar ve Süpermarketler', 'Servis İstasyonları' ile 'Yemek Yerleri ve Restoranlar' oldu.

"ParamKart ile 2025 yılında yapılan harcamaların çoğunluğu İstanbul'da gerçekleşti. Harcama oranlarında İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. 2025 yılında ParamKart ile en çok alışveriş yapılan tarih 28 Kasım 2025 olarak kayıtlara geçti. ParamKart kullanıcılarının ortalama sepet tutarı ise 733,80 TL olarak gerçekleşti."

2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında istikrarlı büyüme performansımızı devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ParamPOS ve ParamKart ürünlerimizle ulaştığımız sonuçlar, uzun yıllara dayanan tecrübemizi sürdürülebilir bir başarıya dönüştürdüğümüzü bir kez daha teyit etti. 2025 boyunca operasyonlarımızı disiplinli biçimde büyütürken, ürün ve iş ortaklıklarımızda stratejik adımlar attık, tüm grup şirketlerimizle operasyonel verimlilik odağında değer ürettik. Yüksek bir motivasyonla adım attığımız 2026 yılı stratejimizin merkezinde 'Global Büyüme' vizyonumuz yer alıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'deki başarısı kanıtlanmış iş modelimizi Avrupa pazarlarına taşımaya odaklanırken, 2027 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını altıya çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yılda da üreticiden tüketiciye kadar uçtan uca bütünleşik finans hizmetlerimizle, finansın teknolojiye dokunduğu her noktada çözüm üretme kararlılığımızı koruyacağız. Bize güvenen müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tutkuyla çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

