Ekonomi

Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif
08.12.2025 19:16
Medya devi Paramount, Warner Bros. Discovery için yarışta çıtayı ciddi şekilde yükseltti. Şirket, Netflix'in 72 milyar dolarlık teklifini tam 36,4 milyar dolar aşarak hisse başına 30 dolar nakit karşılığında 108,4 milyar dolarlık dev bir teklif sunduğunu duyurdu. Paramount, bu rakamla yarışın seyrini bir anda değiştirdi.

Paramount, Warner Bros. Discovery'yi satın alma yarışına hızlı bir giriş yaptı. Netflix'in 72 milyar dolarlık teklifinin ardından devreye giren şirket, hisse başına 30 dolar nakit karşılığında 108,4 milyar dolarlık toplam işletme değerine ulaşan yeni bir teklif sunduğunu açıkladı. Bu rakam, Netflix'in sunduğu teklife göre 36,4 milyar dolar daha yüksek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Paramount'un önerisinin hem "finansal hem de stratejik açıdan" Netflix'in teklifinden daha üstün olduğu vurgulandı. Teklifin Warner Bros. Discovery'nin tüm birimlerini kapsadığı belirtildi.

HİSSEDARLARA DAHA FAZLA NAKİT SUNACAK

Paramount, bu teklifin hissedarlara Netflix'ten 18 milyar dolar daha fazla nakit sağlayacağını da özellikle öne çıkardı. Netflix'in sunduğu anlaşmanın ise hisse-senedi ve nakit karışımı içeren, düzenleyici açıdan daha karmaşık ve uzun sürecek bir süreç gerektirdiği ifade edildi.

Şirkete göre Netflix'in Warner Bros. Discovery'yi satın alması durumunda, küresel abonelik tabanlı video izleme pazarında yüzde 43'lük bir payla "tekel etkisi" oluşacak ve bu da dünya çapında uzun süreli düzenleyici engellere yol açacak. Buna karşılık Paramount, kendi teklifinin "rekabeti artıracağı ve tüketici lehine olacağı" gerekçesiyle daha hızlı onaylanacağından emin olduğunu belirtiyor.

6 TEKLİF SUNULDU CEVAP ALINAMADI

Paramount, 12 hafta boyunca toplam altı farklı teklif sunduklarını ancak Warner Bros. Discovery yönetiminden kayda değer bir cevap alamadıklarını da açıkladı. Bu nedenle teklif doğrudan hissedarlara iletildi.

DAHA GÜÇLÜ BİR HOLYWOOD

Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Ellison, yaptığı açıklamada, "Warner Bros. Discovery hissedarlarının bu üstün nakit teklifi değerlendirme hakkı vardır. Teklifimiz hem daha yüksek değer sunuyor hem de daha hızlı tamamlanabilir bir süreç vaat ediyor" dedi. Ellison ayrıca, birleşmenin "daha güçlü bir Hollywood yaratacağı" görüşünü dile getirdi.

Paramount'un bu adımı, Netflix'in 5 Aralık'ta yaptığı duyurunun hemen ardından geldi. Netflix, Warner Bros. Discovery ile 72 milyar dolar öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolar toplam işletme değeri üzerinden anlaşmaya vardığını açıklamış ve satın almanın nakit ve hisse senedi yoluyla gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Warner Bros, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Medya

