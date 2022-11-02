Adana'da yürekleri ısıtan anlar! Parası ve telefonu çalınan kadından alışveriş için kuyruğa girdiler - Son Dakika
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Adana'da yürekleri ısıtan anlar! Parası ve telefonu çalınan kadından alışveriş için kuyruğa girdiler

02.11.2022 15:59

Adana'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz'ın toptancılara vereceği 7 bin lira ile cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz'ın halini görenler yeşillik satın almak için kuyruk oluşturdu.

Dün saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana gelen olayda KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı.

ARKASINDAN KOŞTU ANCAK YETİŞEMEDİ

Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MAHALLELİ AKIN ETTİ

Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu. Yılmaz'ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz'ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.

Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler

"LÜTFEN PARAMI GERİ GETİRSİN"

Gamze Yılmaz, "Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz" diye konuştu.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler
Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler
Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler
Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler
Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler
Kaynak: DHA
YORUMLAR
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PARASI VE TELEFONU ÇALINAN SEYYAR SATICI KADINDAN ALIŞVERİŞ İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER PARASI VE TELEFONU ÇALINAN SEYYAR SATICI KADINDAN ALIŞVERİŞ İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER Seyyar satıcının para ve cep telefonu bulunan kovasının çalınması kamerada Seyyar satıcının para ve cep telefonu bulunan kovasının çalınması kamerada

Gamze Yılmaz, Çukurova, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yürekleri ısıtan anlar! Parası ve telefonu çalınan kadından alışveriş için kuyruğa girdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yürekleri ısıtan anlar! Parası ve telefonu çalınan kadından alışveriş için kuyruğa girdiler - Son Dakika
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