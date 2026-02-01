Paris FC, Ciro Immobile ile Anlaştı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris FC, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Immobile, 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkmış ve 19 gol atmıştı.
