"Paris Saint Germain yerine Coca-Cola diyelim"

Michel Plantini, finansal fair-play’in (FFP) fikir babalarından biri. UEFA, 2010 yılında, onun başkanlık döneminde FFP kuralllarını aktif hâle getirmişti. Amaç, büyük sermayeye sahip kulüplerin fazla para harcayarak bir adaletsizlik yaratmasını engellemek ve finansal adaleti belli yaptırımlar sayesinde güvence altına almaktı.

Aradan dokuz yıl geçti. Geçen bu sürecin ardından, FFP uygulamaları tamamen yürürlükten kalkmış değil fakat amaçlanan maddi adaletin sağlandığı söylenemez. Zengin kulüpler hâla çok zengin ve maddi açıdan büyük kulüpler ile küçük kulüpler arasındaki uçurum büyümüş durumda. Platini bu durumdan oldukça şikayetçi: “Para, futbolun felsefesini yok etti. Bugün, en iyi oyuncuları alıyor ve kazanıyorsunuz. Futboldaki her şeyin temelinde zenginlik var.”

Platini, düşündüklerini daha iyi ifade etmek için Paris Saint Germain üzerinden açıklamalarını sürdürdü: “Kulübün başkanı Katarlı, sportif direktörü Brezilyalı, teknik direktörü Almanyalı, takımda yalnızca bir Fransalı var (PSG’nin sekiz Fransız oyuncusu var). Bu kulübe neden Paris Saint Germain diyoruz? Çünkü bu kulüne gönül veren 40 bin kişi var, kulübü seven büyük bir topluluk var, kabul ediyorum. Fakat o hâlde kulübe Coca-Cola ya da başka bir isim de verebiliriz.”

UEFA’nın eski patronu, tüm gücün belirli kulüplerin elinde toplanmaması adına bir çözüm önerisi sunuyor: Avrupa kulüplerine yabancı oyuncu sınırı getirmek.

Michel Platini geride bıraktığımız yaz döneminde, 2022 Dünya Kupası’nın ev sahipliğinin Katar’a verilmesi sürecinde rüşvet ve yolsuzluk yaptığı iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve sorgulanmıştı. Üç kez Altın Top ödülü kazanmış eski Fransız futbolcu, hakkındaki tüm iddiaları reddederek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.