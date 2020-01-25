Paris'te ilk kez normal sezon maçı oynandı!

NBA'e 11 maçla devam edildi.



Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'ı 13 sayı farkla yenerek üst üste 8. galibiyeti elde etti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 16 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Eric Bledsoe 20, George Hill 16, Khris Middleton 14, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.



Sezonun 31. yenilgisini alan Hornets'ta Malik Monk 31, Devonte Graham 19 sayı üretti.



AccorHotels Arena'da oynanan karşılaşma, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu ve tarihe geçti. Daha önce Hornets, 1994'te yapılan sezon öncesi hazırlık maçında Golden State Warriors ile Paris'te karşılaşmıştı.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 103-116



Orlando Magic- Boston Celtics: 98-109



Detroit Pistons- Memphis Grizzlies: 112-125



New York Knicks- Toronto Raptors: 112-118



New Orleans Pelicans- Denver Nuggets: 106-113



Oklahoma City Thunder- Atlanta Hawks: 140-111



Minnesota Timberwolves- Houston Rockets: 124-131



Chicago Bulls- Sacramento Kings: 81-98



Miami Heat- Los Angeles Clippers: 117-122



San Antonio Spurs- Phoenix Suns: 99-103



Golden State Warriors- Indiana Pacers: 118-129



