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Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması
6 saat önce
Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulması
Frnsa'da Noel kutlamalarını felç eden grevlerden Almanya'da Noel tatilinde deniz keyfine; İspanya'da çocukları rüzgar tünelinde eğlendiren Noel Baba'nın akrobat yardımcılarından sadece Asya kıtasında görülebilen Halka Güneş tutulmasına...
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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:12
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