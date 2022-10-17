Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı! - Son Dakika
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Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!

17.10.2022 16:58

Düzce'de meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı park halindeki araç bahçeye uçtu. Araç sahibi, park ettiği otomobilini bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizi geçirdi.

Kaza, Bahçeşehir Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi. 3. Bölge Kavşağı'ndan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 BLU 456 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.'ye ait Toyota marka otomobile çarptı.

Park halindeki aracını bahçeye uçmuş şekilde gören kadın sürücü, sinir krizi geçirdi

ARAÇ SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Park halindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle bahçeye uçtu. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş. park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizi geçirdi.

Park halindeki aracını bahçeye uçmuş şekilde gören kadın sürücü, sinir krizi geçirdi

YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş.'nin yakınları, sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı.

Park halindeki aracını bahçeye uçmuş şekilde gören kadın sürücü, sinir krizi geçirdi
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Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı! - Son Dakika
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