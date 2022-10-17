Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş.'nin yakınları, sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı.

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı! - Son Dakika

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