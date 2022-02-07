Üye Girişi
Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

07.02.2022 18:07

- Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı Sarıyer'de park halindeki otomobillerin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı.

- Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de park halindeki otomobillerin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı. Şahıs, eşi ile sorunları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için otomobilin lastiklerini kestiğini itiraf etti.

Sarıyer Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak'ta cumartesi günü sabah saatlerinde sokak sakinleri, park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokaktaki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresi tespit edilen şüpheli Samet Yılmaz'ı bugün gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz, park halindeki araçların lastiklerini eşi ile boşanma aşamasında olduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay günü alkol de kullandığı için yaptığını itiraf etti. Gerekli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

Cumartesi, Sarıyer, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:24:13. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement