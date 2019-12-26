PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKağıthane'de park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

Olay saat 00: 30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi, Yıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak içinde park halinde bulunan 34 VJ 6480 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, dış cephesi alev alan binada söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Çıkan yangının ardından minibüs demir yığını haline gelirken,  binada da maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise, yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Minibüsün alev alev yanması(cep telefonu görüntüsü)

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
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