Park halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki tır alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde olan TIR cayır cayır yandı.

Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistana götürmek için henüz ismi öğrenemeyen Yır şoförü İnegöl Alanyurt yolunda tırı park etti. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan tra müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu son durdu. Tır tamamen yanarak kül oldu. Tır'ın dosyasında bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.