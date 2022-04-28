Park halindeki triportör yandı - Son Dakika
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Park halindeki triportör yandı

28.04.2022 11:19
Park halindeki triportör yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki bir triportör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki bir triportör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atalar Caddesi üzerinde 09 ACC 153 plakalı triportör aniden alev aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Triportörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - EDİRNE

Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı
Park halindeki triportör yandı

YORUMLAR
500
İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı! İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı! Kartal'da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı Kartal'da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Uzunköprü, İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki triportör yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki triportör yandı - Son Dakika
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