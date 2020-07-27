Park tartışması yüzünden eniştesini öldürdü - Son Dakika

Park tartışması yüzünden eniştesini öldürdü

KONYA'da Seyit Ali Y. (48) evin önünde araç parkı yüzünden çıkan kavgada komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun'u bıçaklayarak öldürdü. Kavgada öldürülen Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Olayın ardından Seyit Ali Y., oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ve damadı Selçuk Recep K. (31) gözaltına alındı.

Olay, saat 23.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ali Y. ile komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun, evin önünde araç parkı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Seyit Ali Y., bıçakla eniştesine Akkoyun'u saldırıp, sırtından ve göğsünden bıçakladı. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun da göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Seyit Ali Y. ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hasan Hüseyin Y. ile damadı Selçuk Recep K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ediyor.