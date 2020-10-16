Parke taşında rekor - Son Dakika

Parke taşında rekor

16.10.2020 11:43
Parke taşında rekor, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde çevre düzenleme, beton kilit parke taşı döşemesi ve sıcak asfalt çalışmaları tarihi rekora doğru gidiyor.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde çevre düzenleme, beton kilit parke taşı döşemesi ve sıcak asfalt çalışmaları tarihi rekora doğru gidiyor.

Pazarlar Belediyesi tarafından başlatılan çevre düzenlemesi, kilitli parke ve sıcak asfalt çalışmaları büyük hızla devam ediyor.

Son bir yıl içerisinde 20 bin metrekare kilit parke taşı döşeyen Pazarlar Belediyesi, yılbaşına kadar 10 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması daha yapacağı ve bu rakamlarla birlikte 2020 yılı sonunda mahallelere yönelik gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmasının 30 bin metrekareyi uluşacağı belirtildi.

Hemşehrilerinin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "En uzak mahallelerimizde bile vatandaşlarımızın ayağı yazın toza, kışın ise çamura değmemesi için çalışıyoruz. Çok şükür bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İlçe merkezinde Adnan Menderes Mahallesinde Çevre düzenleme çalışmalarının ve beton kilitli parke döşemesi tamamlandı. Tarihinde hizmet görmeyen cadde ile sokaklar çevre düzenlemesi ve kilitli beton parkı taşı döşemesi ile güzelleşti. Ayrıca Pazarlar Meslek Yüksekokulumuzun önünden geçen Mithat paşa caddesinde kaldırım çalışmaları ve beton kilitli parke döşeme çalışmalarımız devam ediyor. İlçe Merkezinde Belediye Caddesi, Fatih Caddesi, Kuyupınar Caddesi ve Hafız Halil Bayram Caddesi'nin bir kısmı sıcak asfalt için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sıcak asfalt atılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Vatandaşlarımız bu yatırımlardan çok memnun. Hizmet etmeye tüm gücümüz ile devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Parke taşında rekor
Parke taşında rekor
Parke taşında rekor

Pazarlar, Kütahya, Döşeme, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Parke taşında rekor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak gözlemciyle yemek yiyen Fırat Aydınus'a MHK sadece uyarı verdi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti
Çakıcı'ya yanlış yapmadığını kanıtlamak isteyen adam, Çakıcı'ya yanlış yapmadığını kanıtlamak isteyen adam, "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendini yaraladı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
10:35
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda         
10:03
Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi         
09:45
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Parke taşında rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei