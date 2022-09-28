PARKTA DÖVDÜĞÜ ÇOCUKLUK ARKADAŞINI KOMAYA SOKTU

ADANA'da parka çağırıp tartıştığı çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu'yu (18) öldüresiye döven Yusuf Can Azgın (18), ambulans çağırmak yerine cep telefonunu alıp, kaçtı. Dedesinin evinde yakalanan Azgın, 'Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Küfredince dayanamadım, dövdüm" dedi. Azgın tutuklanırken, Mutlu'nun ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Serkan Mutlu, bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu'yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan iki arkadaş, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu'yu tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Parkta yürüyen vatandaşlar, Mutlu'yu yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekibine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi yapılan Mutlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mutlu'nun, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu'nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mutlu'nun cep telefonu sinyalini takip edip, ortak arkadaşları olan U.C.?yi (17) yakaladı. İfadesine başvurulan U.C., Mutlu'yu arkadaşı Azgın'ın darbettiğini, cep telefonunu da ailesine götürmesi için kendisine verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine ekipler, şüpheli Azgın'ı dedesinin Hurmalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, 'Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Küfredince dayanamadım, dövdüm" diyen Azgın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.