PARKTA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

BURSA'da sokaklarda yaşadığı belirtilen Memduh Desen (55), parkta ölü bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 6'ncı Yalçın Sokak'taki Öğretmenler Parkı'nda bugün saat 14.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada cesedin Memduh Desen'e ait olduğu saptandı. Memduh Desen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Memduh Desen'in cansız bedenini bulan Necmettin Özek (19), 'Ölen kişi her gün bu parkta konaklıyordu. Dün akşam saatlerinde parkta gördüm, durumu iyiydi. Sabah saatlerinde yine gördüğümde yaşıyordu. Ancak öğle saatlerinde hareketsiz yattığını gördük. Durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Kontrol ettiklerinde öldüğü ortaya çıktı' dedi.