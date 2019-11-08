Son Dakika Haberleri: Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Son Dakika Güncel Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Bozdoğ (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde aldı.

Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzüğü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

(İHA)

Kahramanmaraş, Türkoğlu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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