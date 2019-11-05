Son Dakika Haberleri: 'Parmak Çocuk' İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu
Son Dakika Spor 'Parmak Çocuk' İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu

'Parmak Çocuk' İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu

7 saat önce

Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism hastası olan ve tedavisi devam eden Fenerbahçe taraftarı İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu.

'Parmak Çocuk' İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu, System.String[]

Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism hastası olan ve tedavisi devam eden Fenerbahçe taraftarı İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu. 14 yaşındaki İlker Bayrak, Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Volkan Demirel'le tanıştı, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Bursa'da yaşayan 'Parmak Çocuk' İlker Bayrak (14), 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetrelik boyu ile görenlerin ilgisini çekiyor. En büyük hayali Volkan Demirel ile tanışmak olan İlker Bayrak, annesi Elif Bayrak, babası Adnan Bayrak ve kardeşi Hanife Elif ile birlikte bugün Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Çok sevdiği Volkan Demirel'le tanışma ve sohbet etme şansı bulan İlker, Volkan'la beraber tesisleri gezdi. Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyetle de bir araya gelen Fenerbahçeli İlker, hatıra fotoğrafları çektirdi. Daha sonra Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanının bir bölümünü de izleme fırsatı bulan İlker'e futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, İlker'in babası ve annesinden tedavi süreci hakkında bilgi alarak maçlara beklediklerini ifade etti.

Simla Türker Bayazıt, "İnegöl Derneğimizden İhsan Gönül önderliğinde böyle bir talep gelince biz de çok mutlu olduk, İlker'i burada misafir etmek ve onu mutlu etmek istedik. Bugün geldiler. Sporcularımız ve Volkan'ın imzaladığı formamızı da takdim ettik" dedi.

İlker'in babası Adnan Bayrak ise "Volkan'ı çok seviyoruz. İlker de çok seviyor. Volkan'la tanışmak istedi. İnegöl Fenerbahçeliler Derneği de bu konuda aracılık etti, bizi getirdi ve tanıştık. Diğer futbolcuları da gördük. İlker çok mutlu oldu" diye konuştu.


Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:22 Kaynak: DHA
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