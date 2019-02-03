Son Dakika Haberleri: Partisinden İhraç İşlemi Başlatılan Korkuteli Belediye Başkanı İrban, Saadet Partisi Adayı Oldu

Partisinden İhraç İşlemi Başlatılan Korkuteli Belediye Başkanı İrban, Saadet Partisi Adayı Oldu

52 dakika önce

ANTALYA (İHA) – Korkuteli'nde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak belirlenen MHP'li Ömer Niyazi İşlek'in isminin açıklanmasının ardından, mevcut Ak Partili Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Saadet Partisinin Korkuteli Belediye başkan adayı oldu.

Partisinden İhraç İşlemi Başlatılan Korkuteli Belediye Başkanı İrban, Saadet Partisi Adayı Oldu, System.String[]
ANTALYA (İHA) – Korkuteli'nde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak belirlenen MHP'li Ömer Niyazi İşlek'in isminin açıklanmasının ardından, mevcut Ak Partili Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Saadet Partisinin Korkuteli Belediye başkan adayı oldu. İrban için AK Parti ihraç işlemi başlattı.

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban için, Korkuteli Belediyesi Düğün Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen, Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Ali Aktaş, il yönetim kurulu üyeleri, Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Diğer taraftan Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol Ak Partili Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban hakkında, Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, partiden ihraç işlemleri başlatıldığını açıklamıştı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

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