Partisinden İhraç İşlemi Başlatılan Korkuteli Belediye Başkanı İrban, Saadet Partisi Adayı Oldu

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Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu

Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti