Paşaoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Paşaoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

08.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Emniyet Müdürü Paşaoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflara oy verdi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Paşaoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafa oy veren Paşaoğlu, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini seçti.

Paşaoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğraflarını oyladı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşaoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:33:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Paşaoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.