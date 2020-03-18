Pasinler'de Çanakkale Şehitleri Anıldı - Son Dakika

Pasinler'de Çanakkale Şehitleri Anıldı
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.
Pasinler ilçesinde 105. yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinlikleri kapsamında sabah 10'de Pasinler Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkan vekili Bülent Yılmaz tarafından çelenk sunumu yapıldı. Akabinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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